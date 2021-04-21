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Здоровье21 апреля 2021 12:20

В Татарстане за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

Подавляющее число инфицированных в этот раз зафиксировали именно в Казани
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего в республике коронавирус был обнаружен у 20 133 человек.

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 20 133 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

21 апреля Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом – все они являются контактными. Госпитализация понадобилась 14 инфицированным, остальные – 21 больной, будут получать медпомощь на дому.

Что касается географии распространения инфекции в Татарстане, то в этот раз подавляющее большинство зараженных зарегистрировали именно в Казани – 24 человека из 35.

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 20 133 человек. Из них выздоровело 17 234, в том числе и 33 человека за прошедшие сутки, а 449 скончались.

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