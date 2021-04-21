В Татарстане за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 20 133 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

21 апреля Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом – все они являются контактными. Госпитализация понадобилась 14 инфицированным, остальные – 21 больной, будут получать медпомощь на дому.

Что касается географии распространения инфекции в Татарстане, то в этот раз подавляющее большинство зараженных зарегистрировали именно в Казани – 24 человека из 35.

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 20 133 человек. Из них выздоровело 17 234, в том числе и 33 человека за прошедшие сутки, а 449 скончались.