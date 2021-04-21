«Ростелеком» окольцевал Закамье

Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» завершил в Татарстане масштабный проект по созданию резервной магистрали сетей связи на востоке республики. Теперь абонентам провайдера в Закамье – всем 35 тысячам – широкополосный доступ в интернет, телевидение, а также весь спектр услуг для бизнеса будут доступны в любой момент, без сбоев и ухудшения качества сигнала

До появления резервного канала связи Набережные Челны, Елабугу, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск и Бугульму соединяла с Казанью одна магистральная волоконно-оптическая линия. Неисправности на сети приводили к проблемам со связью во всей Закамской зоне.

Рустам Валеев, технический директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»:

«Доступность услуг связи чрезвычайно важна для всех категорий клиентов – и организаций, и граждан. Чтобы гарантировать абонентам компании в Закамье стабильно высокое качество сервисов, мы разработали проект строительства резервной опорной линии связи. В сотрудничестве с коллегами из других регионов проделана огромная работа. Несмотря на непростые погодные условия зимой и в межсезонье, мы завершили проект досрочно».

Для создания альтернативной магистрали использовалась уже существующая сеть, связывающая Казань и село Александровка в Бугульминском районе. Не хватало коммуникаций на нескольких отрезках, в том числе на самом значительном – 50 км от Бугульмы до Александровки. С завершением работ на этом участке магистраль, соединяющая восточные районы республики и столицу, закольцевалась. Теперь в случае повреждения основной линии сигнал переключится на резервную. Произойдет это автоматически – для абонентов связь останется стабильной.

* * *

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.