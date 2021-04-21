В Казани из горящей многоэтажке пожарные спасли пять человек

Пожар произошел на улице Энергетиков. Фото: МЧС Татарстана

20 апреля в 23.00 в экстренные службы Казани поступил сигнал о том, что на улице Энергетиков в доме №3 на четвертом этаже загорелась квартира. Дым пошел на верхние этажи. К приезду пожарных оттуда самостоятельно успели эвакуироваться 15 человек. Остальным едкий дым отрезал путь к спасению. Пожарные при помощи масок капюшонного типа, которые подключены к баллонам со сжатым воздухом, вывели по лестничному маршу на улицу пятерых жильцов, в том числе и одного ребенка. Горящую квартиру к этому времени уже потушили.

- Площадь пожара составила 12 квадратных метров, пострадавших и погибших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причину возгорания в квартире сейчас устанавливают специалисты.