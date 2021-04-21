Еще один игрок "Ак Барса" вызван в сборную России

Фото: ХК "Ак Барс".

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов получил приглашение в состав сборной России. Форвард стал шестым игроком казанского клуба, отправившимся в расположение национальной команды.

Ранее в сборную России были вызваны вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин, Дмитрий Юдин, нападающие Артём Галимов и Дмитрий Воронков.

23 и 24 апреля россияне сыграют два матча Еврочелленджа с белорусами. Игры пройдут в Москве. В первой встрече примет участие национальная сборная, во второй – олимпийская.