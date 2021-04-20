В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 449. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 апреля Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще три смерти от коронавируса. Так, очередными жертвами инфекции стали 61 и 81 летние женщины, а также 79-летний мужчина. Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 449.

Напомним, за прошедшие сутки в республике было выявлено 30 новых случаев заражения этой инфекцией. 19 больным понадобилась госпитализация, а оставшиеся 11 пациентов получают лечение на дому.

Всего, по состоянию на 20 апреля, в Татарстане коронавирус был диагностирован у 20 098 человек. 17 201 из них смог победить болезнь.