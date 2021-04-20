ORGANICPEOPLE - СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ДОМА

Фото: предоставлено пресс-службой

Органическая сертифицированная бытовая химия соответствует требованиям стандарта ECO BIO института экологической сертификации ICEA* Пройдены патч-тесты для чувствительной кожи и на гипоаллергенность (тестирование проведено врачами-дерматологами Института косметических исследований, Польша) Пройдены тесты эффективности в сравнении с ближайшими конкурентами (аккредитованная испытательная лаборатория Lab-Test, Италия)

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И УХОДА

Моющая основа — натуральный японский ПАВ на основе растительных аминокислот. Сохраняет структуру, цвет и мягкость волокон ткани. Подходят для ручной и машинной стирки. Содержат антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемые составы.

ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ВСЕХ ВИДОВ ТКАНЕЙ ORGANIC MANGO & PAPAYA

Моющая основа — натуральный ПАВ на основе растительных аминокислот отстирывает в воде любой жесткости. Сохраняет структуру, цвет и мягкость ткани. Подходит для ручной и машинной стирки. Полностью выполаскивается из волокон. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, хлора, фенолов, нефтепродуктов, парабенов, EDTA и NTA, флуоресцентных веществ и оптических отбеливателей

3.Подходит для автономных систем очищения и септиков

4.Не наносит вреда окружающей среде

5.Не содержит компонентов животного происхождения

ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ORGANIC CHAMOMILE & SOAP NUT

Моющая основа — натуральный ПАВ на основе растительных аминокислот. Эффективно и бережно отстирывает бытовые загрязнения с детских вещей. Идеален для детей с чувствительной кожей. Сохраняет структуру, цвет и мягкость ткани. Подходит для ручной и машинной стирки. Содержит антибактериальный компонент.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Гипоаллергенный, идеален для детей с чувствительной кожей

2.Полностью биоразлагаемый состав

3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, хлора, фенолов, нефтепродуктов, парабенов, EDTA и NTA, оптических отбеливателей

4.Подходит для автономных систем очищения и септиков

5.Не содержит компонентов животного происхождения

ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛОГО БЕЛЬЯ ORGANIC WATER LILY & JAPANESE RICE

Моющая основа — натуральный ПАВ на основе растительных аминокислот. Отстирывает в воде любой жесткости. Сохраняет структуру, цвет и мягкость ткани. Подходит для ручной и машинной стирки. Полностью выполаскивается из волокон. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, нефтепродуктов, парабенов, хлора, EDTA и NTA

3.Подходит для автономных систем очищения и септиков

4.Не наносит вреда окружающей среде

5.Не содержит компонентов животного происхождения.

ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ ORGANIC MAGNOLIA & SEA SALT

Моющая основа — натуральный ПАВ на основе растительных аминокислот. Отстирывает в воде любой жесткости. Сохраняет структуру, цвет и мягкость волокон ткани. Подходит для ручной и машинной стирки. Полностью выполаскивается из волокон. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, хлора, фенолов, нефтепродуктов, парабенов, EDTA и NTA, флуоресцентных веществ и оптических отбеливателей

3.Подходит для автономных систем очищения и септиков

4.Не наносит вреда окружающей среде

5.Не содержит компонентов животного происхождения.

ЭКО КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ORGANIC COCONUT & ALMOND OIL

Смягчает волокна ткани, делая вещи нежными и приятными на ощупь. Идеален для людей с чувствительной кожей. Облегчает процесс глажки. Обладает антистатическим эффектом. Подходит для ручной и машинной стирки. Выполаскивается из волокон. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Гипоаллергенный, идеален для людей с чувствительной кожей

2.Полностью биоразлагаемый состав

3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, EDTA и NTA, фенолов, нефтепродуктов, парабенов

4.Подходит для автономных систем очищения и септиков

5.Не наносит вреда окружающей среде

6.Не содержит компонентов животного происхождения.

ЭКО КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ ORGANIC CITRON & SICILIAN ORANGE

Смягчает волокна ткани, делая вещи нежными и приятными на ощупь. Обладает антистатическим эффектом и облегчает процесс глажки. Подходит для ручной и машинной стирки. В состав входят натуральные эфирные масла. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, EDTA и NTA, фенолов, нефтепродуктов, парабенов

3.Подходит для автономных систем очищения и септиков

4.Не наносит вреда окружающей среде

5.Не содержит компонентов животного происхождения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ORGANIC LIME & RICE VINEGAR

Эффективно удаляет стойкие пятна и бытовые загрязнения. Отстирывает в воде любой жесткости. Сохраняет структуру, цвет и мягкость ткани. Подходит для ручной и машинной стирки. Выполаскивается из волокон. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, хлора, нефтепродуктов, EDTA и NTA, флуоресцентных отбеливателей

3.Подходит для автономных систем очищения и септиков.

КИСЛОРОДНЫЙ ОТБЕЛИВАЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ORGANIC LEMON & SILVER

Эффективно отбеливает все виды тканей. Сохраняет структуру и мягкость волокон. Без хлора и оптических отбеливателей. Подходит для ручной и машинной стирки. Полностью выполаскивается из волокон. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, нефтепродуктов, парабенов, хлора, EDTA и NTA, флуоресцентных веществ и оптических отбеливателей

3.Подходит для автономных систем очищения и септиков

4.Не наносит вреда окружающей среде

5.Не содержит компонентов животного происхождения

ЭКО СПРЕЙ-КРАХМАЛ ДЛЯ ГЛАЖКИ БЕЛЬЯ ORGANIC COTTON & RICE STARCH

Идеально разглаживает жесткие ткани. Придает белью эффект накрахмаленности. Защищает от грязи и образования складок. Не оставляет следов. Придает приятный аромат. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не раздражает дыхательные пути

3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов

4.Не наносит вреда окружающей среде

ЭКО СПРЕЙ-КРАХМАЛ ДЛЯ ГЛАЖКИ БЕЛЬЯ ORGANIC TEA TREE & WHITE MINT

Обладает кондиционирующими и дезодорирующими свойствами. Придает приятный аромат одежде. Не оставляет следов. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не раздражает дыхательные пути

3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, хлора, нефтепродуктов, EDTA и NTA, оптических отбеливателей

4.Не наносит вреда окружающей среде.

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

- Содержат японский ультрамягкий ПАВ на основе растительных аминокислот

- Экологически чистые моющие средства

- Идеальны для мытья посуды, фруктов, овощей и детских игрушек

- Легко растворяют жир даже в холодной воде

- Содержат антибактериальный компонент

- Полностью биоразлагаемые составы

ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ORGANIC APPLE & BERGAMOT

Идеален для мытья посуды, фруктов и овощей. Легко растворяет жир даже в холодной воде. Удаляет неприятные запахи. Бережет и смягчает кожу рук. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Безопасен для детской посуды и игрушек

3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов

4.Подходит для автономных систем очищения.

ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ORGANIC BASIL & STRAWBERRY

Идеален для мытья посуды, фруктов и овощей. Легко растворяет жир даже в холодной воде. Удаляет неприятные запахи. Бережно ухаживает за кожей рук. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Безопасен для детской посуды и игрушек

3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов

4.Подходит для автономных систем очищения.

ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ORGANIC GREEN LIME & MINT

Идеален для мытья посуды, фруктов и овощей. Легко растворяет жир даже в холодной воде. Удаляет неприятные запахи. Бережно ухаживает за кожей рук. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Безопасен для детской посуды и игрушек

3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов

4.Подходит для автономных систем очищения

ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ ORGANIC GREEN TEA & PEACH

Безопасен для мытья детской посуды, игрушек, овощей и фруктов. Легко растворяет жир даже в холодной воде. Удаляет неприятные запахи. Бережет и смягчает кожу рук. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Безопасен для детской посуды и игрушек

3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов

4.Подходит для автономных систем очищения.

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

- Устраняют неприятные запахи

- Содержат антибактериальный компонент

- Полностью биоразлагаемые составы

- Эффективно и легко удаляют загрязнения разного происхождения

ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОЛОВ

Подходит для всех видов полов. Эффективно и легко удаляет загрязнения. Не оставляет разводов, не требует смывания. Безвреден для домашних животных. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Безвреден для детей и домашних животных

3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, хлора, нефтепродуктов, парабенов

4.Подходит для автономных систем очищения и септиков

ЭКО СПРЕЙ ДЛЯ САНТЕХНИКИ И КАФЕЛЯ

Эффективно справляется со стойкими загрязнениями. Легко удаляет известковый и мыльный налет. Не оставляет разводов. Устраняет неприятные запахи. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, хлора, нефтепродуктов, парабенов

3.Подходит для автономных систем очищения и септиков

ЭКО СПРЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ ORGANIC FERMENTED WHITE TEA

Эффективно и легко удаляет жир и грязь с отражающих поверхностей. Не оставляет разводов, не требует смывания. Образует защитную пленку от пыли. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не раздражает дыхательные пути

3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов

4.Не наносит вреда окружающей среде

ЭКО СПРЕЙ ДЛЯ ДОМА НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ ORGANIC JUNIPER & VERBENA

Нейтрализуют неприятные запахи. Содержит органические эфирные масла. Удаляет запахи с тканей и обивки мебели. Наполняет помещение приятным ароматом. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не раздражает дыхательные пути

3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов

4.Не наносит вреда окружающей среде

ЭКО СПРЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ТУАЛЕТА

Содержит натуральный ПАВ на основе растительных аминокислот. Эффективно удаляет известковые отложения. Дезинфицирует и придает блеск. Устраняет неприятные запахи. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Полностью биоразлагаемый состав

2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, хлора, нефтепродуктов, парабенов

3.Подходит для автономных систем очищения и септиков