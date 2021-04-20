ORGANICPEOPLE - СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ДОМА

Фото: предоставлено пресс-службой
Органическая сертифицированная бытовая химия соответствует требованиям стандарта ECO BIO института экологической сертификации ICEA* Пройдены патч-тесты для чувствительной кожи и на гипоаллергенность (тестирование проведено врачами-дерматологами Института косметических исследований, Польша) Пройдены тесты эффективности в сравнении с ближайшими конкурентами (аккредитованная испытательная лаборатория Lab-Test, Италия)
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И УХОДА
Моющая основа — натуральный японский ПАВ на основе растительных аминокислот. Сохраняет структуру, цвет и мягкость волокон ткани. Подходят для ручной и машинной стирки. Содержат антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемые составы.
ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ВСЕХ ВИДОВ ТКАНЕЙ ORGANIC MANGO & PAPAYA
Моющая основа — натуральный ПАВ на основе растительных аминокислот отстирывает в воде любой жесткости. Сохраняет структуру, цвет и мягкость ткани. Подходит для ручной и машинной стирки. Полностью выполаскивается из волокон. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, хлора, фенолов, нефтепродуктов, парабенов, EDTA и NTA, флуоресцентных веществ и оптических отбеливателей
3.Подходит для автономных систем очищения и септиков
4.Не наносит вреда окружающей среде
5.Не содержит компонентов животного происхождения
ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ORGANIC CHAMOMILE & SOAP NUT
Моющая основа — натуральный ПАВ на основе растительных аминокислот. Эффективно и бережно отстирывает бытовые загрязнения с детских вещей. Идеален для детей с чувствительной кожей. Сохраняет структуру, цвет и мягкость ткани. Подходит для ручной и машинной стирки. Содержит антибактериальный компонент.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Гипоаллергенный, идеален для детей с чувствительной кожей
2.Полностью биоразлагаемый состав
3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, хлора, фенолов, нефтепродуктов, парабенов, EDTA и NTA, оптических отбеливателей
4.Подходит для автономных систем очищения и септиков
5.Не содержит компонентов животного происхождения
ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛОГО БЕЛЬЯ ORGANIC WATER LILY & JAPANESE RICE
Моющая основа — натуральный ПАВ на основе растительных аминокислот. Отстирывает в воде любой жесткости. Сохраняет структуру, цвет и мягкость ткани. Подходит для ручной и машинной стирки. Полностью выполаскивается из волокон. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, нефтепродуктов, парабенов, хлора, EDTA и NTA
3.Подходит для автономных систем очищения и септиков
4.Не наносит вреда окружающей среде
5.Не содержит компонентов животного происхождения.
ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ ORGANIC MAGNOLIA & SEA SALT
Моющая основа — натуральный ПАВ на основе растительных аминокислот. Отстирывает в воде любой жесткости. Сохраняет структуру, цвет и мягкость волокон ткани. Подходит для ручной и машинной стирки. Полностью выполаскивается из волокон. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, хлора, фенолов, нефтепродуктов, парабенов, EDTA и NTA, флуоресцентных веществ и оптических отбеливателей
3.Подходит для автономных систем очищения и септиков
4.Не наносит вреда окружающей среде
5.Не содержит компонентов животного происхождения.
ЭКО КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ORGANIC COCONUT & ALMOND OIL
Смягчает волокна ткани, делая вещи нежными и приятными на ощупь. Идеален для людей с чувствительной кожей. Облегчает процесс глажки. Обладает антистатическим эффектом. Подходит для ручной и машинной стирки. Выполаскивается из волокон. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Гипоаллергенный, идеален для людей с чувствительной кожей
2.Полностью биоразлагаемый состав
3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, EDTA и NTA, фенолов, нефтепродуктов, парабенов
4.Подходит для автономных систем очищения и септиков
5.Не наносит вреда окружающей среде
6.Не содержит компонентов животного происхождения.
ЭКО КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ ORGANIC CITRON & SICILIAN ORANGE
Смягчает волокна ткани, делая вещи нежными и приятными на ощупь. Обладает антистатическим эффектом и облегчает процесс глажки. Подходит для ручной и машинной стирки. В состав входят натуральные эфирные масла. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, EDTA и NTA, фенолов, нефтепродуктов, парабенов
3.Подходит для автономных систем очищения и септиков
4.Не наносит вреда окружающей среде
5.Не содержит компонентов животного происхождения.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ORGANIC LIME & RICE VINEGAR
Эффективно удаляет стойкие пятна и бытовые загрязнения. Отстирывает в воде любой жесткости. Сохраняет структуру, цвет и мягкость ткани. Подходит для ручной и машинной стирки. Выполаскивается из волокон. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, хлора, нефтепродуктов, EDTA и NTA, флуоресцентных отбеливателей
3.Подходит для автономных систем очищения и септиков.
КИСЛОРОДНЫЙ ОТБЕЛИВАЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ORGANIC LEMON & SILVER
Эффективно отбеливает все виды тканей. Сохраняет структуру и мягкость волокон. Без хлора и оптических отбеливателей. Подходит для ручной и машинной стирки. Полностью выполаскивается из волокон. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, нефтепродуктов, парабенов, хлора, EDTA и NTA, флуоресцентных веществ и оптических отбеливателей
3.Подходит для автономных систем очищения и септиков
4.Не наносит вреда окружающей среде
5.Не содержит компонентов животного происхождения
ЭКО СПРЕЙ-КРАХМАЛ ДЛЯ ГЛАЖКИ БЕЛЬЯ ORGANIC COTTON & RICE STARCH
Идеально разглаживает жесткие ткани. Придает белью эффект накрахмаленности. Защищает от грязи и образования складок. Не оставляет следов. Придает приятный аромат. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не раздражает дыхательные пути
3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов
4.Не наносит вреда окружающей среде
ЭКО СПРЕЙ-КРАХМАЛ ДЛЯ ГЛАЖКИ БЕЛЬЯ ORGANIC TEA TREE & WHITE MINT
Обладает кондиционирующими и дезодорирующими свойствами. Придает приятный аромат одежде. Не оставляет следов. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не раздражает дыхательные пути
3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, хлора, нефтепродуктов, EDTA и NTA, оптических отбеливателей
4.Не наносит вреда окружающей среде.
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
- Содержат японский ультрамягкий ПАВ на основе растительных аминокислот
- Экологически чистые моющие средства
- Идеальны для мытья посуды, фруктов, овощей и детских игрушек
- Легко растворяют жир даже в холодной воде
- Содержат антибактериальный компонент
- Полностью биоразлагаемые составы
ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ORGANIC APPLE & BERGAMOT
Идеален для мытья посуды, фруктов и овощей. Легко растворяет жир даже в холодной воде. Удаляет неприятные запахи. Бережет и смягчает кожу рук. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Безопасен для детской посуды и игрушек
3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов
4.Подходит для автономных систем очищения.
ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ORGANIC BASIL & STRAWBERRY
Идеален для мытья посуды, фруктов и овощей. Легко растворяет жир даже в холодной воде. Удаляет неприятные запахи. Бережно ухаживает за кожей рук. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Безопасен для детской посуды и игрушек
3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов
4.Подходит для автономных систем очищения.
ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ORGANIC GREEN LIME & MINT
Идеален для мытья посуды, фруктов и овощей. Легко растворяет жир даже в холодной воде. Удаляет неприятные запахи. Бережно ухаживает за кожей рук. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Безопасен для детской посуды и игрушек
3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов
4.Подходит для автономных систем очищения
ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ ORGANIC GREEN TEA & PEACH
Безопасен для мытья детской посуды, игрушек, овощей и фруктов. Легко растворяет жир даже в холодной воде. Удаляет неприятные запахи. Бережет и смягчает кожу рук. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Безопасен для детской посуды и игрушек
3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов
4.Подходит для автономных систем очищения.
СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ
- Устраняют неприятные запахи
- Содержат антибактериальный компонент
- Полностью биоразлагаемые составы
- Эффективно и легко удаляют загрязнения разного происхождения
ЭКО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОЛОВ
Подходит для всех видов полов. Эффективно и легко удаляет загрязнения. Не оставляет разводов, не требует смывания. Безвреден для домашних животных. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Безвреден для детей и домашних животных
3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, хлора, нефтепродуктов, парабенов
4.Подходит для автономных систем очищения и септиков
ЭКО СПРЕЙ ДЛЯ САНТЕХНИКИ И КАФЕЛЯ
Эффективно справляется со стойкими загрязнениями. Легко удаляет известковый и мыльный налет. Не оставляет разводов. Устраняет неприятные запахи. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, хлора, нефтепродуктов, парабенов
3.Подходит для автономных систем очищения и септиков
ЭКО СПРЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ ORGANIC FERMENTED WHITE TEA
Эффективно и легко удаляет жир и грязь с отражающих поверхностей. Не оставляет разводов, не требует смывания. Образует защитную пленку от пыли. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не раздражает дыхательные пути
3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов
4.Не наносит вреда окружающей среде
ЭКО СПРЕЙ ДЛЯ ДОМА НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ ORGANIC JUNIPER & VERBENA
Нейтрализуют неприятные запахи. Содержит органические эфирные масла. Удаляет запахи с тканей и обивки мебели. Наполняет помещение приятным ароматом. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не раздражает дыхательные пути
3.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, фталатов, фенолов, парабенов
4.Не наносит вреда окружающей среде
ЭКО СПРЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ТУАЛЕТА
Содержит натуральный ПАВ на основе растительных аминокислот. Эффективно удаляет известковые отложения. Дезинфицирует и придает блеск. Устраняет неприятные запахи. Содержит антибактериальный компонент. Полностью биоразлагаемый состав.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
1.Полностью биоразлагаемый состав
2.Не содержит опасных химических веществ: фосфатов, хлора, нефтепродуктов, парабенов
3.Подходит для автономных систем очищения и септиков