В Татарстане начало особого противопожарного режима запланировали на 26 апреля

Следить за ситуацией в лесах будут, в том числе, и из космоса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане стартовал пожароопасный сезон в лесах. В связи с этим в республике начало особого противопожарного режима запланировали на 26 апреля. Об этом на брифинге в региональном Кабмине сообщил глава Минлесхоза Татарстана Равиль Кузюров.

Этот значит под угрозой увеличенных штрафов запретят готовку шашлыка и другой еды на мангалах, а также кострах, сжигание травы и мусора в населенных пунктах, которые граничат с лесами.

За ситуацией Минлесхоз Татарстана будет следить с земли и с помощью космической съемки. Буде проводится и авиапатрулирование, в том числе и квадрокоптерами. Это, помимо всего прочего, поможет выявлять в лесах и незаконную вырубку.