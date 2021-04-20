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Происшествия20 апреля 2021 16:02

В Татарстане из-за нападения бездомных собак на мужчину возбудили уголовное дело

Пострадавшего доставили в больницу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Этому предшествовала прокурорская проверка.

Этому предшествовала прокурорская проверка.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В селе Шигали Высокогорского района на местного жителя напала стая бездомных собак. Мужчина был ранени и попал в больницу.

По данному факту прокуратура провела проверку того, как в районе соблюдается законодательство по организации своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных. Итогом этой проверки стало возбуждение уголовного дела.

- Следственным органом в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Там также добавили, что ход расследования этого дела по свой контроль взяла районная прокуратура.

Криминал