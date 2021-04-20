В Татарстане из-за нападения бездомных собак на мужчину возбудили уголовное дело

Этому предшествовала прокурорская проверка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В селе Шигали Высокогорского района на местного жителя напала стая бездомных собак. Мужчина был ранени и попал в больницу.

По данному факту прокуратура провела проверку того, как в районе соблюдается законодательство по организации своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных. Итогом этой проверки стало возбуждение уголовного дела.

- Следственным органом в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Там также добавили, что ход расследования этого дела по свой контроль взяла районная прокуратура.