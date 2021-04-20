В Татарстане за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 30 человек

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 20 098 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщил 20 апреля Минздрав Татарстана, в республике за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. В 19 из них инфицированных пришлось госпитализировать, остальные 11 пациентов будут лечиться на дому. В этот раз по-прежнему большая часть заболевших пришлась именно на Казань (17 человек) и Набережные Челны (семь человек).

Всего за весь период в Татарстане коронавирус был обнаружен у 20 098 человек. 17 201 из которых уже выздоровели, в том числе и 43 человека за прошедшие сутки. На данный момент число смертей от инфекции в республике, по официальным данным, замерло на 446.