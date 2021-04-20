Воровали прямо из самолетов. В аэропорту Казани по подозрению в краже багажа задержаны шесть сотрудников

Как утверждается, кражи совершались из грузовых отсеков авиалайнеров. Фото: Алина НИЗАМОВА

Сотрудниками транспортной полиции и ведомственной охраны в аэропорту Казани был задержан 30-летний местный. Мужчина попался на том, что хотел унести с территории воздушной гавани пакет с похищенными вещами из багажа рейса «Казань - Сочи».

- В ходе проведенных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Казани установлено, что к хищениям багажа причастны шестеро работников транспортной организации. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО.

По мнению следствия, начиная с 2020 года злоумышленники воровали вещи из багажа прямо в грузовом отсеке самолетов. Во время обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты не только мобильный телефон, ноутбук, алкоголь, парфюмерия, но несколько пар детских кроссовок. По предварительной оценке, причиненный злоумышленниками ущерб превышает 100 тысяч рублей. К слову, сейчас задержанных также проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.