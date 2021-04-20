В Казани из-за пожара на балконе пострадала женщина

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Накануне в 19.42 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в Казани на улице Декабристов в доме №85 на девятом этаже у квартиры загорелся балкон.

Пожарные в течение 20 минут успели приехать на место происшествия и потушить огонь. При этом их помощь понадобилась одной жительнице дома. Женщину пришлось спасать. Для этого использовали специальную дыхательную маску, которая подключена к баллону со сжатым воздухом. Женщину вывели на улицу по лестничному маршу и передали бригаде «скорой».

Медики, поставив предварительный диагноз: «отравление продуктами горения», увезли спасенную в Горбольницу №7.

- Площадь самого горения составила три квадратных метра. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.