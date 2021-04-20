Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 апреля 2021 11:22

В Казани из-за пожара на балконе пострадала женщина

Ее пришлось спасать при помощи специальной маски
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

Накануне в 19.42 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в Казани на улице Декабристов в доме №85 на девятом этаже у квартиры загорелся балкон.

Пожарные в течение 20 минут успели приехать на место происшествия и потушить огонь. При этом их помощь понадобилась одной жительнице дома. Женщину пришлось спасать. Для этого использовали специальную дыхательную маску, которая подключена к баллону со сжатым воздухом. Женщину вывели на улицу по лестничному маршу и передали бригаде «скорой».

Медики, поставив предварительный диагноз: «отравление продуктами горения», увезли спасенную в Горбольницу №7.

- Площадь самого горения составила три квадратных метра. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ЧП