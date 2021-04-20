Субботники в Казани 24 и 25 апреля 2021: Где и когда состоится уборка территорий

Фото: мэрия Казани.

В ближайшие выходные, 24 и 25 апреля, в парках и скверах Казани пройдут городские субботники, принять участие в которых смогут все желающие.

24 апреля субботники запланированы в парке культуры и отдыха имени Горького, в парке имени Урицкого, на пляжах озер Комсомольское, Лебяжье, в парках «Комсомолец», «Крылья Советов», «Сосновая роща» и в Горкинско-Ометьевском лесу. Участникам акций предстоит убрать мусор и листву. Кроме того, в парке имени Урицкого обновят краску на лежаках у озера, а в парке «Крылья Советов» отмоют от грязи памятники и бюсты.

В парке «Крылья Советов» уборка начнется в 9:00, а в остальных общественных пространствах – в 11:00.

В Горкинско-Ометьевском лесу субботник пройдет в формате плоггинга – когда бег трусцой сочетается со сбором мусора. Забег начнется в 11.00 совместно с участниками экологического городского сообщества Казани. После забега участники акции будут сортировать вторсырье. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию. Также в день проведения мероприятия с 10.00 можно будет пройти регистрацию на месте.

Кроме того, 24 апреля на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» пройдет экологическая образовательная акция, направленная на борьбу с опасным растением – борщевиком Сосновского. Опасность растения в том, что в период цветения с его листьев активно испаряются эфирные масла и сок, которые при попадании на кожу человека вызывают сильные ожоги. Чтобы присоединиться к экологам, нужно записаться в группе в социальных сетях. Всем участникам акции необходимо приходить в закрытой одежде. Сбор участников начнется в 10.00 на двух точках: на ул.Подлужная, под мостом Миллениум, и на улице Бари Галеева, 16.

В воскресенье, 25 апреля, сотрудники Дирекции парков и скверов Казани выйдут на уборку территории парка «Черное озеро». К участию приглашают всех желающих. Начало субботника – в 10.00, сбор – у центральной арки.

Казанцев просят приходить на субботники в удобной одежде, всем необходимым инвентарем – перчатками, пакетами для мусора и граблями – обеспечат на месте, сообщили в дирекции.