В Чувашии число смертей от коронавируса возросло до 1 318

Всего в регионе коронавирус обнаружили у 23 630 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще четыре смерти от коронавируса подтвердили в Чувашии, об этом 19 апреля сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Согласно этому число летальных исходов болезни в республике возросло до 1 318.

Также, по данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Чувашии было также выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе его обнаружили у 23 630 человек.

Отметим, что в этот понедельник глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов заявил, что в республике с 20 апреля будет развернуто еще 30 пунктов вакцинации от коронавируса. Таким образом, их число будет равняться 81.

По словам министра, на данный момент от инфекции привились уже более 59 тысячи жителей Чувашии, а около 37 тысячи из них получили вторую инъекцию препарата.