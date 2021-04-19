Сильного потепления не будет: в Татарстане на этой неделе ожидаются сильный ветер и дожди

Немного потеплеет лишь в пятницу и субботу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Если во вторник, 20 апреля, погода в республике останется на уровне прошедших дней, то в среду жителей региона ждут изменения, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Так, 21 апреля ночью температура воздуха прогнозируется в пределах от +2 до -3 градусов, а днем – от +7 до +12, лишь на востоке может быть чуть теплее – до +17 градусов. При этом в светлое время суток в регионе ожидается прохождение теплого фронта. Он и принесет в западные районы Татарстана дожди. В течение же всех суток также прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Такая неустойчивая погода сохранится и в четверг, 22 апреля. Временами будет идти дождь. Прогнозируемая температура воздуха ночью – от +4 до -1, днем – от +8 до +13 градусов.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстан, в пятницу и субботу немного потеплеет – днем от +12 до +17, но местами сохранятся дожди.