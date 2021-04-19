В Марий Эл из-за коронавируса до 31 мая 2021 года продлили режим повышенной готовности

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот понедельник, 19 апреля, глава Марий Эл Александр Евстифеев на заседании регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом сообщил, что введенный из-за инфекции режим повышенной готовности в республике продлевается до 31 мая 2021 года.

Так согласно указу руководителя региона, в Марий Эл сохраняется запрет на проведения массовых, зрелищных и досуговых мероприятий, а также продлевается масочный режим и соблюдение социальной дистанции в помещениях, а также в местах скопления людей.

- Запрещается проведение массовых мероприятий кроме торжественных в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, - уточнил Александр Евстифеев.

При этом этим самым указом в республике была разрешена работа детских лагерей, а также работа кафе и ресторанов по ночам.