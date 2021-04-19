Татарстан занимает четвертое место среди регионов России по иммунитету населения к коронавирусу

Таковы данные исследования Роспотребнадзора за март 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

По итогам четвертого этапа исследования россиян на наличие у них иммунитета к коронавируса, который специалисты Роспотребнадзора провели в марте 2021 года, был сформирован список регионов лидеров по этому показателю.

Так, на первом месте здесь Астраханская область, где 51,6% обследованного населения имеет иммунитет к коронавирусу, далее идет Белгородская область - 47,7%, Ставропольский край - 46,7%, и Татарстан с показателем 45,5%.

При этом меньше всего иммунитет к коронавирусу имеют жители Краснодарского края (5,1%) и Тюменской области (9,5%). Сообщает ТАСС.