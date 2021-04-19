В Ульяновской области подтвердили семь новых смертей от коронавируса

Также в области за прошедшие сутки было выявлено еще 84 случая заражения COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновской области подтверждены семь новых смертей от коронавируса, об этом 19 апреля сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Так, число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 1 099.

Также, по информации федерального оперштаба, в области за прошедшие сутки было выявлено еще 84 случая заражения COVID-19. Всего там с начала пандемии коронавирус обнаружили у 52 493 человек.

Как сообщает, в свою очередь Роспотребнадзор Ульяновской области, в регионе за все время провели 826 984 лабораторных исследования на коронавирус, обследовано 790 930 человек. 8 030 из них до сих пор находятся под медицинским наблюдением.