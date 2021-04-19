В Казани председателем комитета внешнего благоустройства назначили Игоря Саляхутдинова

Фото: kzn.ru

19 апреля стало известно, что Игорь Куляжев больше не будет председателем комитета внешнего благоустройства Казани. Он остается зам руководителем Исполкома города, но теперь сосредоточится на решении стратегических вопросов и так же продолжит курировать сферу благоустройства.

Его место председателя комитета занял 33-летний Игорь Саляхутдинов. Ранее он работал первым зам директора МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани».

Напомним, в этот понедельник в мэрии Казани было объявлено еще об одном кадровом решении. Так, на должность руководителя организационного управления Исполкома города назначили Ирину Бочкову. До этого момента она возглавляла аппарата администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.