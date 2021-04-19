Экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина суд отпустил на свободу

Суд постановил освободить Халиуллина досрочно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство адвоката Хайдара Халиуллина. Уже бывший президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана, который получил семь лет колонии общего режима за мошенничество с автомобильным лизингом, попросился на свободу.

Свое наказания Хайдар Халиуллин отбывал в Нижнекамске, в исправительной колонии №4. Но по состоянию здоровья его перевезли в Казань, где он прошел обследование в больнице для осужденных при колонии №2. Там предварительный диагноз подтвердился. Недуг Халиуллина входит в перечень заболеваний, при которых нахождение под стражей исключается.

В итоге, несмотря на протесты прокуратуры и УФСИН Татарстана, суд постановил удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Хайдара Халиуллина.

Напомним, занимая пост президент Ассоциации малого и среднего бизнеса республики, мужчина со своей экс-супругой Мариной Халиуллиной проворачивал крупные аферы с лизинг-грантами, общая сумма ущерба превысила 17 миллионов рублей. Только за самим Халиуллиным было доказано 12 эпизодов преступной деятельности.

Всего по уголовному делу с лизинг-грантами проходило 20 предпринимателей. Все они получили от 3 до 6 лет лишения свободы.