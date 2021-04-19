Россельхозбанк запускает льготную ипотеку для военнослужащих с детьми

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С 15 апреля 2021 года клиенты Россельхозбанка – военнослужащие, имеющие детей, смогут получить льготную ипотеку по ставке 4,6% годовых до 4,4 млн рублей на приобретение квартиры в новостройках, а также находящейся на этапе строительства.

Заявку на получение льготной ипотеки в РСХБ может подать участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (Участник НИС), имеющий двух и более детей, один из которых рожден после 1 января 2018, и приобретающий квартиру на первичном рынке недвижимости. Заявителем также может стать родитель ребенка-инвалида. Кредит предоставляется на сумму от 500 тысяч до 4,4 млн рублей. Размер первоначального взноса начинается от 15%.

- Россельхозбанк в очередной раз расширяет продуктовую линейку и запускает уникальное ипотечное предложение, адресованное людям, посвятившим свою жизнь служению отечеству. Банк предоставляет возможность военнослужащим улучшить жилищные условия, воспользовавшись более выгодным предложением для своих семей, - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Для военнослужащих, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), предусмотрены дополнительные преимущества. Так, на кредитные средства можно приобрести квартиру, в том числе на вторичном рынке, расположенную в сельских поселениях на территории ДФО. Ипотечный кредит предоставляется участникам НИС, проживающим на дальневосточных территориях и имеющим двух и более детей, один из которых родился после 1 января 2019 года. Либо заявитель является родителем ребенка-инвалида, рожденного до 31 декабря 2022 года.

Подробную информацию об условиях ипотечных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте АО «Россельхозбанк».

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.