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Общество19 апреля 2021 13:35

Правительство РФ выделит 40 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 «Москва - Казань»

Она должна появится уже в 2024 году
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Отметим, что на данный момент стоимость всего проекта оценивается более чем в 650 миллиардов рублей.

Отметим, что на данный момент стоимость всего проекта оценивается более чем в 650 миллиардов рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На совещании правительства РФ премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что на строительство скоростной платной автотрассы М-12 «Москва - Казань» будет выделено 40 миллиардов рублей.

Напомним, эта автодорога пройдет через Нижний Новгород и станет частью международного транспортного коридора Европа – Китай. По словам Мишустина, стоит задача сдать трассу уже в первом квартале 2024 года.

Отметим, что на данный момент стоимость всего проекта оценивается более чем в 650 миллиардов рублей. Непосредственно в Татарстане дорога пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. В итоге из Казани до Москвы на машине можно будет добраться менее чем за семь часов.