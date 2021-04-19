Более 20 домов Ново-Савиновского района Казани почти на сутки оставят без воды

Воду отключат с 9.00 22 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ново-Савиновском районе Казани из-за подключения к водопроводу строящегося дома на улице Бичурина ряд домов почти на сутки оставят без воды.

Так, с 9.00 22 апреля до 6.00 23 апреля ее не будет по следующим адресам: улица Четаева, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 44а, 46, 46а, 48, улица Чистопольская, 27, 27а, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 43/1, 43/2, 43б, 45.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, подвоз автоцистерн с водой организуют согласно поступающим заявка, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60. Сообщает МУП «Водоканал».