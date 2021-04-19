За минувшие сутки в Татарстане выявили 33 новых случая коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 13 пациентам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Минздрава Татарстана на 19 апреля, в республике за прошедшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Все они являются контактными. В этот раз госпитализация понадобилась 13 пациентам, остальные – 20 инфицированных, будут лечится на дому. Что касается географии распространения коронавируса в Татарстане, то опять же за сутки большинство заболевших было зарегистрировано именно в Казани (15 человек) и Набережных Челнах (9 человек).

Всего с начала пандемии в республики таковых было зафиксировано 20 068 человек. 17 158 из них, в том числе и трое за минувшие сутки, смогли выздороветь, а 446 скончались.