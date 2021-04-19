Около аэропорта Казани строят два подземных перехода для пешеходов

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Работы по строительству двух подземных пешеходных переходов в рамках ремонта дороги в аэропорт Казани идут строго по графику, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Они появятся между селами Большие и Малые Кабаны.

Так, уже завершено устройство монолитной подземной части перехода левой половины. Облицовку его стен сделают из керамогранитных плит толщиной 10 миллиметров, а проход вымостят гранитными плитами толщиной 40 миллиметров.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения, лестничные сходы оборудуют подъемными платформами шириной 1,35 метра. Длина перехода в итоге составит 49 метров.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

- Проектом предусмотрено строительство еще одного подземного пешеходного перехода возле разворотной эстакады в районе примыкания на международный выставочный комплекс «Казань экспо», к строительству которого приступят после завершения работ на первом объекте, - отметили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Напомним в рамках ремонта дороги к аэропорту Казани проезжую часть хотят расширить с двух до четырех полос. Работы там должны быть завершены в 2023 году.