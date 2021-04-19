Минфин РФ попросил отложить решение о финансировании мусоросжигательных заводов, пока они не заработают под Казанью и в Подмосковье

Завод по сжиганию мусора под Казанью должен заработать в конце 2023 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока не заработают в полную мощность МСЗ под Казанью и в Подмосковье, строительство других таких 25 заводов пока лучше не финансировать. С таким предложением в правительство страны выступил Минфин РФ. Напомним, проектом по возведению МСЗ занимается дочерняя компания «Ростеха» - «РТ-Инвест».

По мнению специалистов ведомства, финансовая модель по строительству 25 последующих за Казанью и Подмосковью заводов убыточна. Внутренняя норма доходности этого проекта составляет минус 3,9%. Сообщает РБК со ссылкой на содержание письма зам главы Минфина РФ Ирины Окладниковой.

В частности, представленных вариантах финансирования создания МСЗ отсутствует обоснование их необходимости, как таковой.

Тем временем, под Казанью сдачу мусоросжигательного завода и так сдвинули на год. Теперь его открытие запланировано на конец 2023 года.