В Казани загорелась спортшкола

Пожар начался утром в понедельник 19 апреля Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар в спортшколе "Кожаный мяч" на улице Адоратского в Ново- Савиновском районе столицы Татарстана произошел в понедельник, 19 апреля, в 8.45.

Черный густой дым заметили прохожие и вызвали пожарных. Рядом находится школа, хоть для учащихся и не было опасности - горящее здание находится в стороне, но все учеников эвакуировали, спасая от едкого дыма.

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана выяснили, что произошло возгорание внутри неэксплуатируемого одноэтажного здания, которое находится на реконструкции. В нем расположена спортшкола по футболу. Сейчас там велись ремонтные работы.

- Происходило горение строительных материалов и утеплителя на кровле, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара 40 квадратных метров. Пострадавших нет.