В Казани таксист избил женщину за то, что она взяла свои кресла для двух детей

Для пострадавшей пришлось вызывать "скорую" Фото: Олег Укладов

В столице Татарстана мать двух детей оказалась в травмпункте после того, как пыталась вернуться домой на такси. Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщили, что женщина решила сэкономить на проезде - тариф на перевозку детей увеличивается, вот она заказе автомобиля не предупредила, что будет с несовершеннолетними. Просто взяла с собой два детских кресла. Это не понравилось водителю и он начал выгонять пассажиров из салона уже во время поездки. Сначала вытолкнул женщину, как уверяла сама пострадавшая в полиции, а затем начал высаживать детей. Расправу над семьей пресекли проезжавшие мимо автолюбители.

Женщины вызвала полицию и "скорую" на место происшествия. У нее диагностировали травмы головы, рассечена бровь.

- Полиция проводит проверку по факту нападения, - сообщили в УМВД Казани.