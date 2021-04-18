В Марий Эл число смертей от коронавируса возросло до 223

Всего в Марий Эл эта инфекция была обнаружена у 12 871 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Марий Эл подтвердили еще одну смерть от коронавируса, сообщил 18 апреля федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. В итоге число летальных исходов болезни там возросло до 223.

Кроме того, по его данным, за минувшие сутки в республике также было выявлено 16 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Марий Эл эта инфекция была обнаружена у 12 871 человека. Причем, по данным регионального Роспотребнадзора, почти половина всех зараженных приходится именно на Йошкар-Олу – 49,5%. После столицы республики идут Медведевский район – 9,8%, Волжск - 9,26%, а также Звениговский район – 4,4%.