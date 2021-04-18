Подравшихся в Казанском цирке слоних увезли в Крым

Слонихи начали спорить за лидерство на арене и в итоге между ними произошла драка, причем прямо во время представления. Фото: скриншот с видео

После драки во время выступления в Казанском цирке слоних Магду и Дженни, в вольере которых также пострадал рабочий, отправили в Крым на пенсию. Было принято решение, что после 40 лет постоянных представлений животные больше никогда не выйдут на арену.

Магда и Дженни по линии Росгорцирка пока пребывают в крымском парке львов «Тайган», сообщил Интерфаксу его владелец, а также собственник местного зоопарка «Сказка», Олег Зубков.

По его словам, психика животных оказалась искалечена из-за цирковой жизни, поэтому они отправлены на заслуженный отдых. Это будут первые слонихи в Крыму. Этих животных давно хотели завести в местный зоопарк, но это было невозможно из-за санкций со стороны Запада.

Магда и Дженни будут жить в самом крупном российском слоновнике площадью пять гектаров. Если они снова будут драться между собой, то их развезут – одна отправиться в зоопарк «Сказка», а другая останется в парке «Тайган».