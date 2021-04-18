В Татарстане за сутки выявили 36 новых случаев коронавируса

Всего в республике коронавирус выявили у 20 035 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Три из них являются завозными, а 33 контактными. Об этом 18 апреля сообщил Минздрав республики. По информации ведомства, в этот раз было решено госпитализировать 12 человек, остальные инфицированные – 24 человека, будут получать медпомощь на дому.

Согласно географии распространения коронавируса в Татарстане большая часть зараженных вновь обнаружена в Казани (17 инфицированных) и Набережных Челнах (восемь инфицированных).

Всего в республике коронавирус выявили у 20 035 человек. 17 155 из них, в том числе 14 человек за прошедшие сутки, выздоровели, а 446 скончались.