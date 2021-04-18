В Чувашии подтвердили еще четыре смерти от COVID-19

Всего с начала пандемии в регионе инфекция была обнаружена у 23 583 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщил сегодня, 18 апреля, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии подтвердили еще четыре смерти от инфекции. Таким образом в республике от COVID-19 уже скончались 1 314 человек.

Также, как отметили в федеральном оперативном штабе, в Чувашии за прошедшие сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии в регионе эта инфекция была обнаружена у 23 583 человек.

Напомним, что глава Чувашии Олег Николаев дал поручение нарастить в республике темпы вакцинации от коронавируса. По его словам, для прививок есть резерв препаратов. Отметим в Чувашии работают 50 пунктов вакцинации, шесть мобильных прививочных пунктов и 10 мобильных прививочных бригад.