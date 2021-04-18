В начале следующей недели в Татарстане ожидается сильный ветер

В ближайшие два дня температура воздуха не поднимется выше отметки +15 градусов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В начале следующей рабочей недели жителям Татарстана не стоит ждать потепления. Так, согласно прогнозам регионального Гидрометцентра, в республике 19 апреля (понедельник) ожидается не только сильный ветер с порывами до 15 м/с, но и ночное похолодание до -4 градусов. Днем же температура воздуха будет в пределах от +7 до +12.

Во вторник, 20 апреля, в Татарстане станет теплее, но опять же незначительно. Ночью прогнозируется от 0 до -5 градусов, а днем от +10 до +15. При этом все так же будет присутствовать сильный ветер с порывами до 15 м/с.