В Ульяновской области подтвердили еще 15 смертей от коронавируса

В регионе по состоянию на 18 апреля число жертв COVID-19 возросло до 1 092. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновской области были подтверждены еще 15 смертей от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, в регионе по состоянию на 18 апреля число жертв COVID-19 возросло до 1 092.

Также, по данным федерального оперштаба, в области за минувшие сутки было выявлено 85 новых случаев заражения коронавируса. Всего же с начала пандемии там инфекцию обнаружили у 52 409 человек.

Тем временем Роспотребнадзор Ульяновской области сообщает, что в регионе за все время было проведено 825 171 лабораторных исследований на COVID-19, обследовано 789 195 человек. Из них сейчас под медицинским наблюдением находится 7 942 человека.