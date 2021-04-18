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Экономика18 апреля 2021 12:02

В Татарстане спрос на квартиры, частные дома и землю вырос в 2,5 раза

За три первых месяца 2021 года в республике по ним было зарегистрировано около 60 тысяч сделок
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По данным Росреестра Татарстана, на региональном рынке недвижимости наблюдается небывалая активность.

По данным Росреестра Татарстана, на региональном рынке недвижимости наблюдается небывалая активность.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Если сравнить начало 2020 года с первыми тремя месяцами 2021-го, то видно, что спрос на квартиры, частные дома и земельные участки вырос в 2,5 раза. Сообщает Росреестр Татарстана.

Так, за указанный период в этом году было зарегистрировано около 60 тысяч договоров купли-продажи недвижимости.

- По нашим данным, на татарстанском рынке недвижимости наблюдается небывалая активность. На квартиры и дома в этом году нами зарегистрировано уже около 34 тысяч договоров. В прошлом году их было менее 15 тысяч, - отметила зам руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.