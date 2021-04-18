Пожар в пятиэтажке Димитровграда 18 апреля 2021 года: есть пострадавшие

Полностью потушить огонь удалось только ранним утром. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту субботу в 3.40 в МЧС Ульяновской области поступило сообщение о том, что в Димитровграде загорелась пятиэтажка, расположенная по адресу: улица Московская, 66. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли полностью потушить огонь только ранним утром. По предварительным данным, есть пострадавшие. Их количество уточняется.

По данным МЧС Ульяновской области, для ликвидации последствий происшествия привлекались восемь единиц техники и 15 человек личного состава.