В Татарстане на два месяца закрывают дорогу Новошешминск – «Шереметьевка - Кармалы»

Для объезда автомобилистам предлагают две другие дороги. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Так, уже с 1 мая и вплоть до 1 июля в Новошешминском районе перекроют движение транспорта по дороге Новошешминск – «Шереметьевка - Кармалы». Речь идет об участке с 0 по 12,9 километр. Там запланировали ремонт проезжей части.

Так что на указанные два месяца автомобилистам предлагают следующие пути объезда: дорога федерального значения Казань – Оренбург, регионального значения Азеево – Черемшан – Шентала.

- Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с ГИБДД. Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги, - гласит официальное обращение Минтранса Татарстана.