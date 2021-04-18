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Общество18 апреля 2021 11:06

59% жителей Казани против бессрочного масочного режима

Из опрошенных горожан только 19% за постоянное ношение индивидуальных средств защиты в общественных местах
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всем горожанам задавали один и тот же вопрос: «Как вы считаете, нужно ли сделать масочный режим в общественных местах бессрочным?».

Всем горожанам задавали один и тот же вопрос: «Как вы считаете, нужно ли сделать масочный режим в общественных местах бессрочным?».

Фото: Олег ЗОЛОТО

В российских городах-миллионниках специалисты портала SuperJob провели опрос. Всем горожанам задавали один и тот же вопрос: «Как вы считаете, нужно ли сделать масочный режим в общественных местах бессрочным?».

Так, среди опрошенных жителей Казани 59% респондентов против бессрочности этой меры. За высказались 19%, а 22% в итоге затруднились принять ту или иную сторону.

Результаты по столице Татарстана в целом схожи с данными по остальным российским городам. В целом большая часть опрошенных – 64%, против бессрочного масочного режима в общественных местах. Тех же, кто поддерживает эту идею, всего 15%. Интересно, что среди последних больше всего именно молодежи (до 24 лет).