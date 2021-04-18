Упал в подвал и потерял сознание: в Татарстане мужчину спасали при помощи веревок и специального щита

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В субботу днем в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Зеленодольске на улице Рогачева 47-летний мужчина спускался в подвал пятиэтажного дома №19 и упал. Глубина проема составляет 2,5 метра, пострадавший потерял сознание, но дышит. Очевидцы сами вытащить мужчину не могут, вот и вызвали на помощь спасателей.

На место происшествия в итоге прибыли пожарные. Они с помощью веревок и специального спинального щита, на котором с места ДТП выносят раненых, вытащили пострадавшего и передали его бригаде «скорой».

- Мужчина, по словам медиков, получил перелом костей таза и был госпитализирован, - сообщили в МЧС Татарстана.