Еще четыре человека умерли от коронавируса в Татарстане

Фото: пресс-служба президента РТ.

В Татарстане подтверждено четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы минздрава республики, умерли три женщины 1944, 1962, 1971 года рождения, мужчина 1953 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в минздраве республики.

По состоянию на 17 апреля 2021 года в Татарстане зарегистрировано 446 случав смерти от Covid-19.