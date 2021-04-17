Тренерский штаб "Нефтехимика" отправлен в отставку

Фото: ХК "Нефтехимик".

Главный тренер Вячеслав Буцаев и тренеры Александр Завьялов, Павел Костичкин завершили свою работу в хоккейном "Нефтехимике".

Буцаев трудился главным тренером в "Нефтехимике" с декабря 2018 года и вместе с коллегами по тренерскому штабу очень многое сделал для развития клуба, роста профессионального мастерства игроков, особенно молодых. В этом сезоне цвета родной команды защищали 15 воспитанников нашей хоккейной школы.

За это время у "Нефтехимика" были и взлеты, и падения, которые являются неотъемлемой частью хоккейной жизни. Но все же десятиматчевая рекордная победная серия, фантастический выезд на Дальний Восток и выход команды в плей-офф при жесточайшей конкуренции в сезоне 2019-2020 войдут в историю клуба, как яркая страница.

- В сезоне 2020-2021 хотя команда и не попала в плей-офф, но сделан важный задел на будущее: наша молодая плеяда игроков росла на глазах и набиралась опыта, который пригодится в дальнейшем. Во всем этом большая заслуга главного тренера и его помощников, и поэтому искренне благодарим Вячеслава Геннадьевича, Александра Васильевича, Павла Викторовича и ранее покинувшего наш клуб тренера вратарей Валерия Николаевича Иванникова за плодотворную работу, - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Кто возглавит "Нефтехимик" вместо Буцаева пока не ясно. По всей вероятности имя преемника назовут ы ближайшее время.