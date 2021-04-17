После введения запрета высаживать детей из транспорта в Нижнекамске увеличилось число "зайцев"

Сотрудники городской администрации просят родителей провести с детьми беседу и следить за пополнением их транспортных карт. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Не успел вступить в силу новый закон о запрете высаживать детей из общественного транспорта, как появились любители прокатиться «зайцем». Однако ребятам невдомек, что такие поездки сильно сказываются на экономике транспортной системы города.

Согласно новому закону, если ребенок едет один и не может оплатить поездку, то он может ехать бесплатно до своей остановки, но это не касается детей в сопровождении родителей – им все же придется заплатить за билет.

- Да, такая ситуация имеет место быть. Контролеры ежедневно фиксируют такие случаи. От лица трамвайного депо хочется попросить всех родителей несовершеннолетних детей: пожалуйста, проверяйте, пополнены ли транспортная карта ребенка или есть ли у него наличные деньги, чтобы избежать неприятных ситуаций, - цитирует начальника службы движения МУП ГЭТ Гульнару Кукшинову пресс-служба мэрии Нижнекамска.