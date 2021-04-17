Глава Чувашии призвал наращивать темпы вакцинации от Covid-19 в республике

34 тысяч человек полностью закончили вакцинацию 2 компонентами. Фото: пресс-служба правительства Чувашии.

В Чувашии необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Такое поручение дал Глава республики Олег Николаев на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Приближаются майские праздники, и руководитель региона призвал жителей быть более бдительными, ведь в прошлом году именно в этот период случилась вспышка заболеваемости от COVID-19.

- Резерв вакцины в республике сформирован, поэтому необходимо наращивать темпы вакцинации. Для этого нужно добавить новые пункты вакцинации, либо увеличить объем вакцинированных в уже имеющихся пунктах, – отметил Глава Чувашии.

На сегодня к вакцинации против COVID-19 приступили свыше 55 тысяч жителей республики, из них более 34 тысяч человек полностью закончили вакцинацию 2 компонентами.

В Чувашии работают 50 пунктов вакцинации, 6 мобильных прививочных пунктов и 10 мобильных прививочных бригад.