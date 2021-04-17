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Общество17 апреля 2021 14:14

Строительство жилья в Татарстане: Уже выполнено 35% от годового плана

Всего в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию более 2,6 миллионов квадратных метров жилья
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Самый большой процент выполнения плана зафиксирован по линии индивидуального жилищного строительства.

Самый большой процент выполнения плана зафиксирован по линии индивидуального жилищного строительства.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В рамках реализации программ жилищного строительства в республике в этом планируется сдать 2 миллиона 670 тысяч квадратных метров жилья. В целом по республике объем выполнения плана составляет 35%. Об этом сообщил 17 апреля на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Он отметил, что в общем объеме жилья, запланированного к сдаче в этом году, социальная ипотека составляет порядка 10% или 280 тысяч квадратных метров. На сегодня построено уже 36 домов на 1381 квартиру (27% от плана). Еще 74 дома находятся в высокой степени готовности. Всего планом предусмотрена сдача 161 дома.

По линии коммерческой застройки должны быть сданы 164 дома общей площадью 1 миллион 200 тысяч квадратных метров. Построено 57 домов. Из оставшихся 107 многоквартирных домов 48 объектов находятся в высокой стадии готовности.

Самый большой процент выполнения плана зафиксирован по линии индивидуального жилищного строительства: из запланированных к сдаче 8 тысяч 330 домов готовы 4 тысячи 233 дома (51% от плана).

В рамках федеральных проектов «Жилье» и «Содействие занятости женщин» запланировано строительство 16 детских садов. Работы выполнены на 26%.

По федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения» идет строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на территории Детской республиканской клинической больницы Минздрава РТ, который также будет сдан в этом году. К текущей дате работы выполнены на 67%.