В Казани привели в порядок 1,5 тысячи дорожных знаков

Фото: мэрия Казани.

В ходе двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству в Казани привели в порядок больше 1,5 тысяч дорожных знаков. Работы ведутся с 1 апреля ежедневно и круглосуточно.

Почти 400 знаков были заменены, остальным потребовался только ремонт и помывка. Так, от пыли и грязи очищены знаки на улицах Адоратского, Амирхана, Болотникова, Вахитова, Тихомирного, Фрунзе, проспектах Универсиады и Ямашева, Горьковском шоссе, Оренбургском и Сибирском трактах. Некоторые опоры были покрашены – как правило, это требуется дорожным знакам старого образца.

- Дорожные знаки приходят в негодность не только из-за погоды. Часто приходится чистить и даже менять их на новые из-за наклеенных объявлений. Обычно листовки отдирают и смывают клей под ними, однако после многократной расклейки приходится снимать объявления вместе с покрытием или даже менять знак, - пояснили специалисты МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением»