Набережные Челны почти вдвое опередили Казань по суточному приросту заболевших Covid-19

С момента начала пандемии коронавирусом заразились 19999 татарстанцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19, из них 3 – завозные, 32 – контактные. 17 человек госпитализировано, 18 получают лечение на дому. Если раньше практически каждый день по числу прироста заболевших за сутки лидировала Казань, то на сей раз ситуация иная. Лидером по числу заразившихся Covid-19 за сутки стали Набережные Челны - 15 случаев. В Казани выявлено почти вдвое меньше заболевших - 8 человек.

По данным на 17 апреля 2021 года в Татарстане зарегистрировано 19 999 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 17 141 человек, в том числе 53 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 197 765 человек. Прирост за сутки 4 850. Отмечается, что 114 425 жителей республики получили вторую прививку. Кстати, накануне стало известно, что прививку от коронавируса сделал президент Татарстана Рустам Минниханов.