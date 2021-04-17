Шок! Разъяренный бык набросился на людей и убил двух сотрудников фермерского хозяйства

Шансов в борьбе против быка у людей практически не было. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Трагический инцидент произошел 16 апреля в Ульяновской области. В районе поселка Мулловка Мелекесского района в крестьянско-фермерском хозяйстве Берхеевой Г.Р. бык набросился на двух работников. Шансов в борьбе против рассвирепевшего животного у них не было. Оба работника погибли. Об этом сообщает агентство ветеринарии региона.

- Сотрудники ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия имени С.Г. Дырченкова» проводят расследование несчастного случая. В настоящее время проведены отборы проб для исключения заболевания бешенством. При визуальном осмотре животное было клинически здоровым, - сообщили в пресс-службе ведомства.