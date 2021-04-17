Мошенника, обманувшего жителя Казани, задержали в Москве

Фото: МВД РТ.

20 февраля в отдел полиции «Московский» обратился 34-летний казанец. Он заявил, что стал жертвой мошенников.

Заявитель рассказал полицейским, что 10 октября в одной из социальных сетей он нашел объявление о продаже раскладного стола. Потерпевший написал продавцу и выразил намерение приобрести данный товар.

- В качестве предоплаты покупки мужчина попросил зачислить около 6 тысяч на продиктованный им банковский счет. Потерпевший перевел деньги, после чего продавец прервал разговор и больше не выходил на связь. По данному факту было возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

Через некоторое время полицейским удалось выйти на след злоумышленника и выяснить, где он находится. Для его задержания оперативники выехали в служебную командировку в Москву. 28-летний подозреваемый свою вину осознал и дал признательные показания.

Кроме того, в ходе предварительного расследования следователи и оперуполномоченные установили еще четыре эпизода преступной деятельности задержанного. Начиная с октября 2020 года по февраль 2021 года, мужчина аналогичным способом обманул жителей разных субъектов России. Так, подозреваемый причинил материальный ущерб жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Самары на сумму около 34 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование которых продолжается. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.