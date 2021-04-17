Четыре улицы Казани на сутки оставят без воды

Воды не будет с 9 утра 20 апреля до 6 утра 21 апреля. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

20 апреля запланировано отключение воды в некоторых домах Кировского района Казани. Это связано с подключением строящегося жилого комплекса на пересечении улиц Гладилова, Алафузова и Слободская к водопроводу.

Так, с 9.00 20 апреля до 6.00 21 апреля воды не будет по улицам Краснококшайская, 43, 43 к.1, 43а, 43б, 43в, 43г, 43в/1, 43г/1, 45, 47, 49, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 65а, 66/2, 72; Слободская, 8а; Энгельса, 7, 17, 19; Ягодинская, 2/66, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8.

- По заявкам местных жителей будет организован подвоз автоцистерн с водой, - сообщили в МУП «Водоканал».