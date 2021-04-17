Какие парки и дворы благоустроят в Казани в 2022 году: выбор сделают сами горожане

Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

26 апреля на портале государственных и муниципальных услуг РТ стартует голосование за общественные пространства и дворы, которые буду благоустроены в 2022 году, а также опрос о приоритетах стратегии развития реки Казанки.

Голосование пройдет в сервисе «Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ» и завершится 30 мая.

- Набравшие наибольшее количество голосов парки и скверы будут благоустроены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», а придомовые территории – по республиканской программе «Наш двор». При этом будет составлен топ-200 дворовых территорий, однако принимая окончательное решение, муниципалитеты будут опираться на активность местных жителей и количество проживающих на каждой отдельно взятой территории, - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Напомним, в 2020 году по республиканской программе «Наш двор» в Казани были отремонтированы дворы 460 многоквартирных домов. В этом году в планах благоустроить дворовые территории 408 домов, улучшения коснутся 110 тысяч казанцев. Отметим, что общая площадь парковых зон в Казани в 2020 году увеличилась на 20 гектар, а в этом году планируется благоустроить еще 7 общественных пространств.