Спрос на машино-места в Казани за год вырос в четыре раза

Зачастую люди покупают сразу не только жилье, но и парковочное место. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители республики стали намного чаще интересоваться покупкой квартир в строящихся домах и машино-мест. Так, за первые три месяца 2021 года Росреестром Татарстана уже зарегистрировано около 4 700 договоров долевого участия, что на 30% больше, чем в 2020-м, и более 1 200 прав на машино-места, что в 4 раза больше прошлогодних показателей. Таким образом, по данным Росреестра Татарстана, спрос на данные объекты недвижимости увеличился на 30%, а на машино-места – в четыре раза.

- Как правило, машино-место покупают вместе с квартирой в новостройке. С увеличением спроса на новостройки, который мы наблюдаем с начала этого года, одновременно растет спрос и на машино-место. К тому же в настоящее время машино-места, как и квартиры, ставятся на кадастровый учет без личного участия заявителя - одновременно вместе со всеми другими квартирами и машино-местами. Гражданину остается только обратиться за регистр ацией права, которая будет проведена в течение 9 рабочих дней, - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

Справка КП

Оформить машино-место можно в подземных автостоянках и многоэтажных паркингах, которые являются самостоятельными объектами недвижимости (нежилыми, обособленными и изолированными от других помещениями). Предельные границы машино-места: минимальная площадь составляет 5,3х2,5 кв.м., максимальная – 6,2х3,6 кв.м.